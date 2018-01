Norah Jones imprime toque musical a filme de diretor chinês A cantora Norah Jones -- premiada com o Grammy -- disse que uma abordagem de improvisação e o elenco coadjuvante forte a ajudaram a superar o nervosismo em seu primeiro trabalho como atriz, em "Um Beijo Roubado" ("My Blueberry Nights"), do diretor Wong Kar Wai. "Um Beijo Roubado" estreou no festival de cinema de Cannes no ano passado e tem pré-estréia em São Paulo e no Rio de janeiro nesta sexta-feira e no sábado. Nos EUA, chega aos cinemas este mês, tendo recebido mais atenção do que Norah Jones esperava quando concordou em atuar num "pequeno filme independente". O diretor, de Hong Kong, recorreu tanto ao improviso quanto ao roteiro em sua história profundamente visual sobre amor perdido e encontrado, filmada nos EUA. Foi seu primeiro trabalho em inglês. "Ele é um diretor muito musical, que trabalha com base na intuição, no instinto", disse Norah Jones em entrevista à Reuters. Filha do compositor e tocador de cítara indiano Ravi Shankar, Jones ficou famosa já com seu álbum de estréia, "Come Away With Me", que ganhou o Grammy de melhor álbum do ano em 2003. No filme, ela é Elizabeth, que, depois de flagrar seu namorado traindo-a com outra mulher, parte numa viagem em que procura entrar em contato com sua alma. Atraído por sua aparência e sua voz, Wong a convidou para trabalhar no filme sem tê-la conhecido pessoalmente, e apesar de sua ausência total de experiência como atriz. "Gostei do estilo dele de dirigir", disse Jones. "Me pareceu a oportunidade certa de tentar [fazer cinema] com a pessoa certa." Ela foi a primeira escolhida para atuar no filme e se sentiu insegura quando foi informada dos outros integrantes do elenco, que inclui Jude Law, Natalie Portman e Rachel Weisz. Mas a experiência deles a ajudou a sentir-se à vontade. "É como tocar com uma banda ótima", disse ela. "Eles só fazem você parecer melhor." Norah Jones disse que não tem pressa, mas está aberta à idéia de voltar a atuar. "Seria divertido fazê-lo de maneira mais tradicional, com mais preparo anterior. Eu adoraria ver até que ponto eu poderia ser atriz, se seria boa nisso ou não", declarou a cantora.