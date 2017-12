Noitão promove maratona de 'O Senhor dos Anéis' e 'O Hobbit'

Elfos, orcs, hobbits (muitos hobbits), entre outros seres fantásticos da literatura do inglês J.R.R. Tolkien, deixarão a fictícia Terra-média na madrugada desta sexta-feira, 5, para poderem ser encontrados no Caixa Belas Artes, a partir das 22h30. O Noitão, projeto especial que voltou a ser uma opção de programação às sextas-feiras para os cinéfilos paulistanos, desde agosto deste ano, promoverá sessões especiais com os cinco filmes dirigidos e idealizados por Peter Jackson, desde 2001.

O evento, realizado uma semana antes do lançamento do terceiro e último filme da trilogia, O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos, previsto para chegar às salas do País na próxima quinta-feira, dará uma nova chance aos fãs mais jovens, novos demais para assistir aos primeiros na telona.

“A ideia é sempre tentar criar programas especiais para o Noitão”, conta André Sturm, diretor e proprietário do cinema. “Um fã de O Senhor dos Anéis com 20 anos de idade, por exemplo, não assistiu ao primeiro filme no cinema. São produções que fazem diferença quando são exibidas nas telonas.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além dos filmes, o Noitão também promoverá concursos destinados aos melhores cosplayers. Quem passar por ali poderá ouvir a banda Olam Ein Sof executando temas dos filmes.

O primeiro longa da série, O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, foi lançado em 2001, e a trilogia foi fechada com As Duas Torres e O Retorno do Rei, de 2002 e 2003, respectivamente. No total, a primeira trilogia venceu 17 categorias no Oscar - somente o último deles ganhou 11 delas. Os dois filmes de O Hobbit, chamados Uma Jornada Inesperada e A Desolação de Smaug, não foram tão apreciados pela Academia e ganharam apenas três indicações cada um.

“Peter Jackson é um autor”, comenta Sturm. Para ele, os efeitos especiais, principalmente na captura de movimentos corporais e faciais adotados pelo diretor, foram fundamentais para a produção cinematográfica mundial. “[A TRILOGIA ] O Senhor dos Anéis é um marco.”

Entre os fãs da literatura de Tolkien, contudo, a obra criada (ou recriada) por Jackson divide opiniões justamente pelas liberdades tomadas pelo cineasta na adaptação para as telonas. “Eu consigo entender os dois lados”, diz o professor Diego Klautau, 35 anos, autor de teses de mestrado e doutorado na obra de Tolkien. “Mas é outra experiência artística. É cinema, não literatura. Ainda assim, a narrativa central é a mesma.”

NOITÃO ESPECIAL TOLKIEN

Caixa Belas Artes.Rua da Consolação, 2.423, Consolação.

Tel. 2894-5781.

Hoje, a partir das 22h30.

R$30.

Veja abaixo a programação completa:

Sala 1 - Villa-Lobos

(Filmes em 2D - HD)

23h - O Hobbit: Uma jornada inesperada (169min)

02h10 - O Hobbit: A desolação de Smaug (161min)

05h10 - Senhor dos Anéis - A sociedade do anel (183min)

*Encerramento: 8h15

Sala 2 - Candido Portinari

(Filmes em 35mm)

22h30 - Senhor dos Anéis - A sociedade do anel (183min)

01h40 - Senhor dos Anéis - As duas torres (180min)

05h20 - Senhor dos Anéis - O Retorno do rei (201min)

*Encerramento: 8h35

Sala 3 - Oscar Niemeyer

(Filmes em HD)

22h50 - Senhor dos Anéis - As duas torres (180min)

02h10 - Senhor dos Anéis - O retorno do rei (201min)

05h50 - O Hobbit: Uma jornada inesperada (169min)

*Encerramento: 8h40

Sala 4 - SP CINE/Aleijadinho

filmes em HD)

22h50 - Senhor dos Anéis - A sociedade do anel (183min)

02h15 - Senhor dos Anéis - As duas torres (180min)

05h40 - Senhor dos Anéis - O Retorno do rei (201min)

*Encerramento: 8h55

Sala 5 - Carmen Miranda

(Filmes em HD)

23h40 - O Hobbit: Uma jornada inesperada (169min)

02h50 - O Hobbit: A desolação de Smaug (161min)

6h - Senhor dos Anéis - As duas torres (180min)

*Encerramento: 9h