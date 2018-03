Noitão antecipa estreia de candidato ao Oscar

Em mais uma sessão de filmes madrugada a dentro, o Belas Artes vai exibir o dinamarquês Em um Mundo Melhor. O filme tem estreia nacional marcada para o dia 11 de março e disputa o Oscar de melhor filme estrangeiro com Biutiful (México), Incendies (Canadá), Dente Canino (Grécia) e Fora da Lei (Argélia). Em um Mundo Melhor venceu o Globo de Ouro deste ano na mesma categoria.

A trama dirigida por Susanne Bier gira em volta de um tema bastante atual (mais pelas discussões do que pela prática): o bullying na infância.

Num certo país da África, o médico sem fronteiras Anton (Mikael Persbrandt) tenta salvar meninas vítimas de todo tipo de violência. Ao mesmo tempo, na Dinamarca, seu filho é constantemente humilhado por um colega de escola. Mas o comportamento dele muda ao fazer amizade com um novo aluno, do tipo rebelde e destemido. "É assim que as guerras começam", nas palavras do pai do garoto.

O Noitão também vai reprisar a comédia francesa Negócios à Parte e exibir outro filme inédito por aqui, O Retrato de Dorian Gray, baseado na obra homônima do escritor inglês Oscar Wilde. Haverá ainda um filme surpresa.

Os ingressos começam a ser vendidos às 16h desta quarta-feira por R$20 e R$10 (idosos e estudantes pagam meia-entrada). Há seis combinações diferentes três de filmes, uma para cada sala do cinema, e o espectador tem que escolher uma delas quando compra o bilhete.

Como de costume, haverá sorteios de brindes nos intervalos das sessões. Após a última exibição da maratona, por volta das 6h, é servido um café da manhã para todos os participantes.

Noitão "Ligações Perigosas"

Quando: sexta-feira, 11 de fevereiro, a partir das 23h50

Onde: Belas Artes - Rua da Consolação, 2423

Quanto: R$20 e R$10 (meia-entrada para idosos e estudantes)