'Noé' e 'Malévola' entre os finalistas ao Oscar de maquiagem

LOS ANGELES - A Academia de Hollywood anunciou nesta terça-feira, 16, que sete filmes continuam na competição para o Oscar de Melhor Maquiagem e Penteado de 2015. O filmes são: O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro, Foxcatcher, O Grande Hotel Budapeste, Guardiões da Galáxia, Malévola, Noé e A Teoria de Tudo.

No dia 10 de janeiro de 2015, os membros do comitê de maquiagem da Academia vão se reunir e votar os três finalistas para a consideração final do Oscar.

As indicações finais da Academia serão conhecidas no dia 15 de janeiro de 2015, e a cerimônia de entrega do Oscar está marcada para o dia 22 de fevereiro de 2015. A cerimônia será transmitida ao vivo para mais de 225 países e territórios.