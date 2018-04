No terceiro 'Entrando numa Fria', De Niro busca sucessor

O primeiro grande sucesso do cinema norte-americano de 2011 chega ao Brasil nesta sexta-feira. O terceiro filme da série Entrando numa Fria, Entrando numa Fria Maior Ainda com a Família é dirigido por Paul Weitz (Um Grande Garoto) e traz novamente Ben Stiller e Robert de Niro nos papeis centrais, como genro e sogro que não se suportam.

Apesar de ter se transformando em sucesso de bilheteria no seu país, a continuação foi mal recebida pela crítica norte-americana, o que explica em parte a opção da distribuidora do filme no Brasil, a Paramount, de não exibi-lo para a imprensa nacional antes de sua estreia.

A crítica do jornal The New York Times, Manohla Dargis, abre seu texto dizendo que "todas as boas piadas foram usadas nos dois primeiros filmes. Os espertinhos por trás desta sequência de uma trilogia desnecessária decidiram trazer um pouco de vômito, expelido pela boca de uma criança pequena como se fosse um hidrante".

E termina afirmando que "De Niro parece não se importar mais em satirizar seu próprio legado... E Stiller já não está mais a fim de rir".

No novo filme, De Niro, o patriarca Jack, ex-agente da CIA, procura um sucessor para o seu posto familiar. Ele não acredita que seu genro, Greg (Stiller), que é enfermeiro, seja uma opção. Outro problema é a chegada de Andi Garcia (Jessica Alba, de Machete), uma garota que dá em cima de Greg e coloca seu casamento em perigo.

Barbra Streisand e Dustin Hoffman aparecem novamente como os pais de Greg, dois hippies que não estão nem aí para a vida e só querem curtir. Assim como Teri Polo, que interpreta Pam, filha de Jack, mulher de Greg. Na série dos filmes, a personagem é tão descartável que serve apenas como desculpa para o encontro e embate entre os dois homens. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb)