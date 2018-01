No Telecine, filme de Jarmusch premiado em Cannes Dez da noite desta segunda-feira, 26 - o Telecine Premium exibe Flores Partidas, o longa que deu a Jim Jarmusch o grande prêmio no Festival de Cannes, há dois anos. Não é para todos os gostos. Filmes como Daunbailó e Stranger Than Paradise esculpiram para Jarmusch a fama de cineasta minimalista, mas ele nunca a mereceu tanto como aqui. Bill Murray interpreta homem que se encontra numa situação vulnerável, porque está envelhecendo e acaba de encerrar mais uma relação. É quando recebe uma carta - anônima - de uma antiga namorada, informando que ele tem uma filha de 19 anos. Murray aconselha-se com o vizinho, um detetive amador, e Jeffrey Wright o convence a procurar todas as antigas namoradas, para tentar descobrir qual delas é a garota. Começa uma típica viagem jarmuschiana em que o personagem principal é confrontado por diferentes estilos de vida e segmentos sociais. As antigas namoradas estão casadas ou mudaram suas preferências sexuais, estão mais (ou menos) ricas e há até uma com o pé na marginalidade. Apesar da economia própria do autor, é um filme pródigo em densidades e sutilezas. E o elenco traz Sharon Stone, Jessica Lange, Tilda Swinton, Julie Delpy, Chloe Sevigny. Chega, não?