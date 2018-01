No Telecine Cult, lições de sexo de Woody Allen Em sua fase inicial, Woody Allen lançou-se como mestre das comédias deslavadas, que emendavam uma série de gags em um fio de história. São dessa época pérolas como Um Assaltante bem Trapalhão, Bananas, A Última Noite de Boris Grushenko e Tudo o Que Você Queria Saber sobre Sexo mas Tinha Vergonha de Perguntar, que o Telecine Cult (Net, Sky) exibe às 16h40. Inspirado no livro homônimo do dr. David Reuben, que satiriza impiedosamente alguns tabus sobre o sexo, o filme de Allen, rodado em 1972, é impagável como comédia, especialmente por contar com atores de primeira linha. Afinal, como não rir com Gene Wilder no papel de um psicanalista que, ao tratar de um paciente preocupado por estar apaixonado por sua ovelha, o próprio médico cai de amores pelo animal, a ponto de levá-la para casa? Ou ainda o homem que se realiza ao se vestir de mulher na casa dos futuros sogros de sua filha? Todos os temores (ao menos, o que ainda era vergonhoso nos anos 1970) são tratados por Allen com uma ironia cortante. E o grande destaque é justamente o ator e diretor no papel de espermatozóide, à espera de entrar em ação. Simplesmente, inesquecível.