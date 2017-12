No Telecine Cult, filme inspirado em peça de Agatha Christie Sempre atraído pelos temas do travesti e do disfarce, Billy Wilder encontrou um ótimo material na peça de Agatha Christie que deu origem a Testemunha de Acusação (18h20 no Telecine Cult). O drama de tribunal envolve homem acusado de assassinato, sua mulher e o advogado de defesa, mais a testemunha do título, que fornece a reviravolta final. Tyrone Power, Marlene Dietrich e Charles Laughton formam o elenco de sonho, que dá ao filme sua dimensão definitiva. No fim da noite, no Canal Brasil, Leona Cavalli apresenta o Brasil Cult, às 22h35. Cinco minutos depois, entra O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, com Paulo Villaça e Helena Ignez, marco do Cinema Marginal (e do cinema de invenção, no País).