No Telecine Cult, épico de guerra que inspirou Clint Eastwood Clint Eastwood tem ganhado os principais prêmios de crítica dos EUA, neste ano, por seu duplo projeto sobre a batalha de Iwo Jima. A Conquista da Honra enfoca o assunto do lado dos americanos; Cartas de Iwo Jima adota o ângulo dos japoneses. Por ambos, Clint concorre duas vezes ao Globo de Ouro de direção e, pelas Cartas, ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira. Nos anos 60, após realizar o monumental O mais Longo dos Dias, sobre o Dia D, o lendário produtor Darryl Zanuck teve a idéia de fazer outro épico sobre a 2.ª Guerra Mundial, desta vez centrado na batalha do Pacífico. Seu projeto era grandioso e previa que a parte japonesa fosse realizada por ninguém menos do que Akira Kurosawa. No final, Kurosawa desistiu e Tora! Tora! Tora!, sobre o ataque japonês a Pearl Harbor, foi assinado por Richard Fleischer, Toshio Masuda e Kinji Fukasaku. A surpresa é que o filme é bem documentado, bem narrado e possui momentos de grande tensão ao expor os dois lados do conflito. Pode ser, assim, que o velho Tora! Tora! Tora!, de 1970, tenha sido a origem do ambicioso projeto de Clint. Vale conhecê-lo. O épico de Zanuck é um atraente programa, nesta terça-feira, na TV paga. Passa, às 13h40, no Telecine Cult.