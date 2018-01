'No Fim do Túnel', 'Festa da Salsicha' e filme de Kéfera são as estreias da semana no cinema

Um ótimo thriller argentino – No Fim do Túnel – é a grande estreia da semana. Tem também Jason Statham batendo e arrebentando em Assassino a Preço Fixo 2 para quem gosta de ação, e porrada. Mas a grande pergunta é – fenômeno da internet, Kéfera vai repetir a dose no cinema: É Fada tem chance num mercado que anda refratário ao produto nacional?

12 Horas para Sobreviver - O Ano da Eleição

The Purge - Election Year, EUA/2016, 132 min. Ação. Dir. James DeMonaco. Com Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson.

Senadora elege-se com plataforma que promete acabar com a corrupção e a violência, mas coisas não saem como elas esperava. A incógnita é se o público, que já vê tudo isso no noticiário – promessas, promessas... -, vai querer ver também na ficção. 16 anos.

Bourbon Itaú Pompeia, Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Santana Parque, Villa Lobos.

Assassino a Preço Fixo 2 - A Ressurreição

The Mechanic 2 - The Ressurection, EUA/2016, 109 min. Ação. Dir. Simon West. Com Jason Statham.

Arthur Bishop pega em armas para resgatar a mulher amada, que foi sequestrada. Jason Statham não nega fogo. Ação é com ele mesmo. E da boa. 16 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Interlagos, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Villa Lobos.

Um Doce Refúgio

Comme un Avion, França/2016, 105 min. Comédia. Dir. Bruno Podalydés. Com Bruno Podalydés, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain.

Artista gráfico apaixonado por aviões descobre que a engenharia dos caiaques é a mesma e parte numa jornada através de rios e mares. O ator e diretor Podalydés não é fraco, não. Cerca-se de duas mulheres e atrizes maravilhosas, Agnès Jaoui e Sandrine Kiberlain. 14 anos.

Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

É Fada

Brasil/2016, 85 min. Comédia. Dir. Cris D'Amato. Com Kéfera Buchmann, Klara Castanho.

Fenômeno da internet, com milhões de seguidores, Kéfera estreia no cinema com uma história que parece boba, sobre fada que precisa recuperar as asas – que perdeu por ser desbocada – e elege adolescente nerd como protegida. Kéfera foi superpreparada (pela diretora e bailarina Kika Freire), Cris D'Amato é do ramo e sabe contar histórias de maneriras charmosa. Portanto, o negócio é vencer o preconceito e arriscar. Pode até ser bom... 12 anos.

Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Interlar Aricanduva, Interlagos, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

Festa da Salsicha

Sausage Party, EUA/2016, 86 min. Animação. Dir. Greg Tiernan, Conrad Vernon. Com James Franco, Jonah Hill, Kristen Wiig.

O mundo visto da perspectiva de uma salsicha que cai da prateleira e se depara com o novo – prestes a devorá-la. Como animação, a ideia parece muito louca. A questão é se funciona. E para quem? Adultos, crianças? A impropriedade promete safadeza. Portanto, crianças, não... 16 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Frei Caneca Itaú, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Paulista, Villa Lobos.

No Fim do Túnel

Al Final Del Túnel, Espanha/2016, 120 min. Suspense. Dir. Rodrigo Grande. Com Leonardo Sbaraglia, Clara Lago, Pablo Echarri.

Um filmaço argentino, um thriller sobre paralítico que vive isolado, consumido pela culpa – veja para saber por quê. Irrompe em sua vida uma mulher com uma filha. E ele descobre que um túnel está sendo cavado sob sua casa, para assaltar o banco ao lado. Bom demais, e com mil reviravoltas. Nem Quentin Tarantino faria melhor. 16 anos.

Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Humano - Uma Viagem Pela Vida

Human, França/2016, 191 min. Documentário. Dir. Yann Arthus-Bertrand. Coletânea de histórias de 60 países, que refletem a imagem de quem somos não apenas como indivíduos, mas como sociedade. 12 anos.

Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Irmã

Little Sister, EUA/2016, 91 min. Comédia. Dir. Zach Clark. Com Addison Timlin, Ally Sheedy, Keith Poulson.

Freira isola-se da família, mas, quando o irmão volta da Guerra do Iraque, ela sente que precisa ajudá-lo. E com isso é todo um passado que vem, quando ela era gótica. Sem muitas credenciais, mas a história é interessante. 16 anos.

Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

A Maldição da Floresta

The Hallow, Reino Unido-Irlanda/2016, 97 min. Terror. Dir. Corin Hardy. Com Joseph Mawle, Bojana Novakovic, Michael McElhatton.

A velha história do sujeito que se muda com a família para lugar tranquilo que, na verdade, é habitado por forças sinistras. O horror, o horror. 14 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlar Aricanduva, Interlagos, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Plaza Sul, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Metrô Santa Cruz, Plaza Sul.

Nosso Fiel Traidor

Our Kind of Traitor, Reino Unido/2016, 107 min. Suspense. Dir. Susanna White. Com Ewan McGregor, Naomi Harris.

Espionagem das boas – promete o marketing. Casal viaja para o Marrocos e se envolve numa rede de intrigas. A presença de Ewan McGregor agrega interesse. Mas o grande atrativo é o fato de que o livro em que a diretora se baseou é, indiscutivelmernte, o melhor escrito por John Le Carré em muitos anos. Você sabe quem é. Le Carré, de O Espião Que Saiu do Frio, foi sempre na contramão de 007. A espionagem, para ele, sempre foi um jogo sujo, no qual o humano tende a ser sacrificado. 14 anos.

Anália Franco, Caixa Belas Artes, Cinearte, Cinesala, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural, Splendor Paulista.