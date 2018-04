No Festival do Rio, o fenômeno ‘Cauby’e o suspense de Guiraudie

Foi a noite mais ‘quente’ do 15.º Festival do Rio. A Cinelândia voltou a ferver na segunda, 7, à noite e o Odeon foi fechado por razões de segurança. Na terça pela maanhã, o saldo era de destruição. Beirute e Chatyla são aqui. Na esquina do Teatro Municipal, a agência do Banco do Brasil foi depredada e, lá dentro, a inscrição era uma declaração de guerra – “F...-se a Copa!”. No domingo, pelo contrário, o Odeon viveu a noite mais apoteótica deste festival.

O Rio vestiu-se de gala para o tapete vermelho de Cauby – Começaria Tudo Outra Vez. O diretor Nelson Hoineff pode ter feito documentários melhores e mais ambiciosos. Seus longas sobre Chacrinha e Paulo Francis podem ter dividido a crítica, mas carregavam a ambição de, por meio de personagens emblemáticos, interpretar o Brasil. O grande intelectual e o artista popular. Ambos midiatizaram e mediatizam seu contato com o público por meio da televisão. Cauby foi um ídolo do rádio. Como Ângela Maria, a Sapoti, que o acompanhou na sua gala. Apareceram as velhas fãs. Gritavam – “Cauby! Cauby!”.

Cauby Peixoto foi emblemático de uma era – quando o rádio forjava ídolos. Soltou o vozeirão e depois se moldou à Bossa Nova. Tentou carreira no exterior, como Carmem Miranda. Não deu, ele voltou, e sua massa esperava. E sempre houve, não propriamente um mistério, mas um tabu. O Cauby gay. Ele levanta o véu de suas brincadeiras homossexuais, mas fala como se fosse de outro. “Eles, os gays.”

O maior filme do Festival do Rio é um filme de temática gay. A cacofonia soa horrível. Mas você não perde por esperar por Um Estranho no Lago. Alain Guiraudie é um autor pouco conhecido – desconhecido, ignorado? - no Brasil. Ganhou o prêmio de direção da mostra Un Certain Regard, em Cannes, atribuído por um júri integrado por Ilda Santiago, a diretora artística do Festival do Rio. Ilda não apenas trouxe Guiraudie ao Brasil como fez uma retrospectiva de seus filmes. Um Estranho no Lago, L’Iconnu du Lac, passa-se numa praia de nudistas. É um ponto de caçadas gays. O protagonista testemunha um assassinato. Sente-se atraído pelo assassino.

Impossível não evocar Georges Bataille. Desejo e morte. E Alfred Hitchcock, já que Guiraudie cria um clima perturbador e, lá pelas tantas, um suspense dos diabos. Sobre o mestre do suspense, ele diz – “É um dos maiores autores do mundo, uma referência para todo mundo que se interessa pelo cinema como mídia. Se você quer se expressar pelo cinema, tem de ver como Hitchcock o utilizou para se comunicar.” A natureza é personagem fundamental – o lago, o bosque em que homens se espreitam, abordam, tiram as roupa e, explicitamente, fazem sexo. “A natureza é muito importante para mim. Há um primitivo que meus personagens reprimem, mas que se manifesta na natureza. Ela é selvagem como suas pulsões. É uma metáfora da interioridade que se liberta, da mente que não tem controle.”

Ele filmou com atores não profissionais, mas precisava de uma figuração especial – gente que topasse fazer as cenas gay hard. Achou que encontraria uma centena. Teve de fazer o filme com 30 corajosos, ou descarados. Foram guerreiros para que o filme se concretizasse. “Meus filmes não dão muito dinheiro, mas, pela própria essência do tema, esse foi mais difícil de produzir.” O diálogo é decisivo para ele. “Não há improvisação. O texto tem de ser dito à la lettre.” Como Hitchcock, por mais complexo que seja o tema, Guiraudie acredita que o cinema é, acima de tudo, um exercício de linguagem. O sucesso de <CF742>Um Estranho no Lago</CF> o lisonjeia, mas, como ele diz – “Sempre tive meu público fiel. Pode ser pequeno, de 30 a 50 mil espectadores na França, mas me acompanha em tudo o que faço. E não só na França. Fui à Coreia e me surpreendeu com como as pessoas de lá me conheciam desde os curtas. O cinema é uma coisa maravilhosa. Você faz filmes pequenos e eles transpõem fronteiras. Deve ser porque calam fundo na alma das pessoas.”