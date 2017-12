No CineSesc, mostra para cinéfilo nenhum botar defeito Já virou referência dos cinéfilos paulistanos, assim como a Mostra Internacional de Cinema, o Festival Internacional de Curtas e o Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade. O Festival de Melhores que começa nesta segunda-feira, 2, para convidados e na terça para o público, no CineSesc, exibe uma programação para espectador nenhum botar defeito. São os melhores filmes de 2006, escolhidos pela crítica e pelo público. Embora esses dois segmentos ou categorias raramente estejam de acordo, desta vez houve uma rara comunhão de interesses estéticos e Cachê, do austríaco Michael Haneke, foi escolhido como o melhor filme internacional do ano. Já no que se refere ao melhor diretor, não houve concordância. Os críticos elegeram o próprio Haneke e o público preferiu Pedro Almodóvar, por Volver, que foi o segundo melhor filme estrangeiro de 2006 para a massa de espectadores da sala da Rua Augusta. No quesito cinema brasileiro, não houve acordo. Os críticos escolheram O Céu de Suely como melhor filme e Karin Aïnouz como melhor diretor. O público preferiu O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias como melhor filme e Cao Hamburger como melhor diretor. De novo houve acordo nas categorias melhor ator e melhor atriz brasileiros, segundo o público e a crítica. Venceram Hermila Guedes, por O Céu de Suely, e Matheus Nachtergaele, por Tapete Vermelho. Ambos, só para lembrar, venceram os prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA. No quesito cinema internacional, público e crítica também estiveram de acordo quanto à melhor atriz - Penélope Cruz, por Volver. Não houve acerto para melhor ator. O público apostou tudo em Cachê e escolheu Daniel Auteuil também como melhor ator. A crítica preferiu Philip Seymour Hoffman, por Capote. Surpresa: A Máquina De maneira geral, não houve muita divergência e as listas de dez mais estrangeiros e cinco mais brasileiros são quase as mesmas, apenas com diferentes pontuações dos filmes. Volver, O Labirinto do Fauno, de Guillermo Del Toro, Os Infiltrados, de Martin Scorsese estão em ambas as listas, mas só o público apostou no melhor independente de 2006 - Pequena Miss Sunshine, de Jonathan Dayton e Valerie Faris. Os melhores brasileiros completam-se, somadas as duas listas, com Crime Delicado, de Beto Brant, Árido Movie, de Lírio Ferreira, e o documentário Estamira, de Marcos Prado. A novidade do público foi a inclusão de A Máquina de João Falcão. Palmas para o público, que o filme merece - mesmo que os espectadores do CineSesc tenham estado na contracorrente das grandes platéias nacionais, que infligiram um amargo fracasso à adaptação do livro de Adriana Falcão. A Máquina fez em torno de 80 mil espectadores, muito menos do que o milhão em que os otimistas apostavam, contando-se o potencial do filme. O Céu de Suely ou O Ano, Karin Aïnouz ou Cao Hamburger, o ano foi rico em diversidades e tendências estéticas no cinema brasileiro. O cinema estrangeiro não brilhou menos e, além de Cachê, Volver e O Labirinto do Fauno, destacaram-se A Criança, dos irmãos Dardenne, Match Point, de Woody Allen, e Os Amantes Constantes, de Philippe Garrel. Querô abre evento Algumas escolhas, de qualquer maneira, prestam-se à polêmica. Wong Kar-wai é um grande diretor, mas 2046 não é um grande filme. Os Infiltrados também não é um grande filme, mas o público e a crítica cerraram fileiras com a Academia de Hollywood. A oportunidade que o CineSesc oferece agora é de revisão de todos esses títulos. Quem não viu, pode se atualizar. Quem já viu e está em desacordo pode rever para tirar a teima. E há, como sempre, a pré-estréia nacional para convidados, nesta segunda-feira. O evento começa terça-feira para o público. O escolhido foi Querô, de Carlos Cortez, que já havia sido multipremiado no Festival de Brasília e que também inaugurou a Mostra Internacional de Cinema de Santos, em janeiro, no conjunto de salas do Unibanco Arteplex de Adhemar Oliveira e Leon Cakoff. Querô baseia-se num original de Plínio Marcos, que já havia sido filmado por Reginaldo Faria nos anos 70. Querô é o protagonista, um garoto, filho de prostituta, que abre caminho a bala "nas quebradas da vida". É o titulo do livro. O filme antigo chamava-se Barra Pesada. Querô havia sido selecionado no concurso de roteiros da Petrobrás. Cortez, certamente influenciado pelas discussões de roteiros que os irmãos Caio e Fabiano Gullane, seus produtores, gostam de fazer, introduziu muitas mudanças em relação ao roteiro aprovado. Elas não apenas não melhoraram o filme, como o enfraqueceram. O final é discutível, para dizer-se o mínimo, mas, como os convidados poderão confirmar logo mais, há uma urgência e uma veracidade que tornam Querô uma experiência forte, embora inferior ao que poderia ser. A prepararão de elenco, mediante oficinas de interpretação realizadas em Santos (e que persistem, após a filmagem), faz com que todos os jovens sejam ótimos, a começar por Clayton Marques, que faz Querô. Só para informar - o Querô antigo, de Reginaldo Faria, era Stepan Nercessian. Marques não lhe fica atrás. Festival Sesc dos Melhores Filmes de 2006. Terça (3), 15 horas, Free Zone, de Amos Gitai; 17 horas, Caminho para Guantánamo, de Michael Winterbottom; 19 horas, Boa Noite e Boa Sorte, de George Clooney; 21 horas, Paradise Now, de Hany Abu-Assad. CineSesc (326 lug.). Rua Augusta, 2.075, telefone 3082-0213. Diariamente, a partir das 15 horas. R$ 4. Até 19/4. Abertura nesta segunda (2), às 20h30, para convidados.