No Cinemax, David Cronenberg e suas aberrações Outro dia a exibição de Spider na TV paga motivou manifestações de entusiasmo de tietes que consideram David Cronenberg um dos maiores diretores do mundo. Nesta sexta-feira, 9, tem mais Cronenberg na TV paga. O Cinemax mostra, às 23h45, eXistenZ, com Jennifer Jason Leigh, Jude Law e Willem Dafoe. É um dos trabalhos mais polêmicos do diretor, mas isso já virou lugar-comum. Um filme de Cronenberg que não provoque discussões acirradas não é um filme dele. eXintenZ invade o mundo da realidade virtual. Jennifer faz uma designer de videogames que é adorada pelos fãs desse tipo de diversão. Ela cria um jogo que atua no sistema nervoso do jogador, transportando-o para um mundo de (ir)realidade virtual. No relato desenvolvido pelo autor, a designer fica presa no próprio jogo, às voltas com um sujeito que deveria protegê-la, mas também se revela vulnerável. Todo Cronenberg está presente em eXistenZ, ou pelo menos sua essência - as transformações que o homem provoca em seu corpo e que o transformam e aberração aos olhos dos outros. Em seu guia de filmes, Leonard Maltin faz uma piada. Numa cena, os personagens se perguntam como sair do jogo. O crítico sugere que é mais fácil sair do filme.