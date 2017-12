No Canal Brasil, <i>A Causa Secreta</i>, de Sérgio Bianchi Sérgio Bianchi, que acaba de ser homenageado com uma retrospectiva de seus filmes na Argentina, é um diretor polêmico, do tipo que incomoda o espectador (e os críticos). Isso é bom, principalmente se o filme em questão for A Causa Secreta, que passa hoje no Canal Brasil, às 20 horas. Interpretado por Ester Góes, Renato Borghi e Cláudia Mello, o filme trata desse grupo de teatro que investiga as pequenas e grandes misérias do País, como preparativo para uma nova peça. Causou comoção, em especial, a cena em que o rato é dissecado. Muita gente que não se choca com a miséria humana ficou de cabelo em pé. Protesto registrado, A Causa Secreta, como libelo contra a indiferença, contém os germens de Cronicamente Inviável, que Bianchi fez em 2003.