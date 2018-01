No Brasil, Peter Greenaway e Camile Paglia Foi confirmada a presença do cineasta inglês Peter Greenaway, diretor de O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, no Seminário Internacional Fronteiras do Pensamento, ação do Projeto Copesul Cultural, que ocorre anualmente em Porto Alegre. Camille Paglia (Sex, Art, and American Culture: Essays) e Asne Seierstad (O Livreiro de Cabul) também devem marcar presença, assim como Bernard-Henry Lévy, Jorge Castañeda e Michel Houellebecq, entre tantos outros. O seminário, que ocorre de março a dezembro, disponibiliza um passaporte por R$ 450, à venda até dia 31. Mais informações no site www.copesulcultural.com.br ou pelo tel. (51) 3333-6475.