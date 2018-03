Nicole Kidman vai estrelar novo filme de Woody Allen

A atriz Nicole Kidman é a mais nova aquisição de Woody Allen para seu próximo filme, que conta já com estrelas como Antonio Banderas e Anthony Hopkins, informou nesta quarta-feira, 25, a revista americana "Variety".

O elenco do projeto, que ainda não tem título, terá ainda Josh Brolin, Freida Pinto ("Quem quer ser um milionário?") e Naomi Watts.

O novo filme de Allen começará a ser rodado em Londres em meados do ano.

Kidman estreou há alguns meses "Austrália", que arrecadou mais de US$ 200 milhões no mundo todo, e estreará em novembro o musical "Nine", onde contracena com Penélope Cruz.