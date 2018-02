Nicole Kidman vai à première de seu novo filme em Sydney

A atriz australiana Nicole Kidman assistiu na noite deste domingo à estréia em Sydney de seu último filme, "A Bússola de Ouro", com um traje prateado criado pela casa Balenciaga, informa a imprensa local. Mais de mil pessoas lotaram o centro da cidade, nas cercanias do State Theatre de Sydney, para ver a atriz australiana, que expressou sua satisfação em "poder agradecer a seus fãs" pelo apoio que tem recebido em seu país natal. Nicole Kidman, que completou 40 anos, aproveitou a première, às vésperas do Natal, para desejar saúde e felicidade a sua família. "Quando você fica mais velha se dá conta do quanto a saúde é importante", afirmou. Nicole Kidman antecipou que pretende passar grande parte de 2008 viajando pela Austrália ao lado de seu marido, Keith Urban, um cantor de música country que estará em turnê pelo país. "A Bússola de Ouro", que se estréia este Natal em todo o mundo, é uma adaptação do romance de mesmo nome do britânico Philip Pullman, e custou mais de US$ 150 milhões. Seu elenco conta também com os atores Daniel Craig, Eva Green e Sam Elliott, além da jovem Dakota Blue Richards, que estrela o filme.