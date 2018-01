Nicole Kidman sofre acidente de carro durante filmagem A atriz Nicole Kidman sofreu nesta quinta-feira um acidente de automóvel, durante as filmagens de seu novo trabalho, o filme The Invasion. Segundo a polícia de Los Angeles, o acidente ocorreu de madrugada, no centro da cidade, quando o carro no qual filmava uma cena de perseguição derrapou ao dobrar uma esquina, e se chocou contra um poste e uma joalheria. O acidente feriu oito pessoas. Todas elas foram levadas ao hospital, mas foram liberadas logo em seguida. Nicole, 39 anos, e vencedora do Oscar pelo filme As Horas, ficou no centro médico Cedars-Sinai por algumas horas, mas se encontra bem. O carro no qual Kidman estava, um Jaguar, era rebocado por um guindaste no qual estava instalada uma câmera no momento do acidente, que ocorreu a uma velocidade de 72 km/h, segundo a polícia. The Invasion é uma refilmagem do clássico de ficção científica Vampiros de Almas, de 1956, rodado na época da Guerra Fria. Inspirado no romance de Jack Finney, o filme narra a história de uma epidemia alienígena da qual Nicole Kidman, que interpreta o papel de uma psiquiatra, tenta escapar. No momento do acidente, seu personagem tentava escapar do porta-malas do carro acidentado.