Nicole Kidman recebe mais alta condecoração da Austrália A atriz hollywoodiana Nicole Kidman, que se encontra na Austrália, seu país de origem, para fazer um novo filme, recebeu nesta sexta-feira, 13, a mais alta condecoração civil australiana, em uma cerimônia realizada na Casa do Governo. Nicole ganhou o título de Companheira da Ordem da Austrália do governador-geral Michael Jeffery por sua contribuição para o cinema e por seu trabalho na promoção da saúde feminina e infantil e nas pesquisas de combate ao câncer. "É um tapinha nas costas, coisa com a qual a gente sonha quando é criança", disse Nicole a jornalistas depois de receber a homenagem. A Companheira da Ordem da Austrália é a mais alta condecoração do país, equivalente ao título de cavaleiro na Inglaterra, e é dada por "realizações eminentes e mérito no mais alto grau a serviço da Austrália ou da humanidade." Nicole Kidman foi condecorada ao lado de outros homenageados: os pesquisadores médicos e ganhadores do prêmio Nobel Barry Marshall e Robin Warren, ambos australianos, e o principal assessor econômico da Austrália, o secretário do Tesouro Ken Henry. Embaixadora da boa vontade da Unicef, a estrela recebeu um Oscar de melhor atriz em 2003 por seu papel no filme As Horas. Amazona Desde que retornou a Sydney, ela agitou a população da cidade ao aparecer na Feira Real de Páscoa com seu marido, o cantor country Keith Urban. Ela também surpreendeu outros cavaleiros no Centennial Park, na cidade, ao sair para uma cavalgada matinal vestindo roupa completa de equitação, enquanto se prepara para seu papel no épico romântico Australia. O longa começa a ser rodado nos próximos meses sob a direção de Baz Luhrmann. Nicole Kidman fará uma inglesa aristocrática que é testada até os limites de sua resistência física e emocional na história, ambientado no interior agreste da Austrália, cerca de 60 anos atrás. Os ensaios começaram há uma semana na Fox Studios de Sydney, ao lado do Centennial Park, onde o ator australiano Hugh Jackman, que também estará no filme, também tem sido visto treinando suas habilidades de cavaleiro. Nicole Kidman, que trabalhou com Luhrmann em Moulin Rouge, agradeceu ao diretor na sexta-feira por lhe dar um dia de folga dos ensaios para que ela pudesse receber sua condecoração.