Nicole Kidman quer fazer filmes para conciliar com vida familiar A atriz australiana Nicole Kidman afirmou que busca melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal fazendo filmes que seus filhos possam curtir. Grávida de cinco meses, Kidman, que já tem dois outros filhos, está no Japão para promover seu mais recente filme de grande orçamento, a fantasia "A Bússola de Ouro". Ela disse que escolheu propositalmente o roteiro, voltado ao público infanto-juvenil. "Meus filhos Bella e Connor têm 13 e 15 anos. Por isso, já assistiram ao filme e adoraram. Mas meu filho que está aqui dentro ainda vai demorar muito para vê-lo", afirmou a atriz em entrevista coletiva. "Acho que a partir do momento em que você tem filhos, passa a querer pesar bem o trabalho que faz, porque entrega uma parte tão grande de si ao trabalho. Então você passa a querer, de vez em quando, fazer filmes que seus filhos possam curtir, que eles possam levar seus amigos para assistir, a cuja première eles possam ir." O filme da New Line Cinema, adaptado do livro "A Bússola Dourada", de Philip Pullman, vem sendo sucesso internacional, tendo faturado cerca de 300 milhões de dólares até agora. Nicole Kidman, 40, deveria começar a filmar no início deste ano o drama do pós-2a Guerra Mundial "The Reader", sob a direção de Stephen Daldry, que dirigiu "As Horas" -- filme que deu um Oscar à atriz em 2003. Mas ela se afastou do projeto devido à gravidez.