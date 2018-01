Nicole Kidman não vai mais se casar na Austrália A atriz Nicole Kidman e o músico Keith Urban vão se casar nos Estados Unidos e não na Austrália, como estava planejado inicialmente. Nicole teria mudado de idéia porque não gostou que o local de seu casamento - fontes disseram que seria na capela preferida da atriz, em Sidney - se tornou o centro das atenções de vários veículos da imprensa, segundo informou o site Ananova.com. Uma fonte disse ao jornal The Sun: "Ela odiou que o local de seu casamento começou a aparecer em todos os jornais". Agora, dizem que o casal pretende se casar em junho, e não em março, como o esperado. Os rumores do casamento surgiram quando Nicole começou a desfilar com um chamativo anel de diamante na mão esquerda. Nicole Kidman foi uma das apresentadoras do Oscar este ano e atuou recentemente no filme A Intérprete. Ela e Keith apareceram juntos publicamente pela primeira vez este ano, na cerimônia da 48.ª edição do Grammy, em Los Angeles, quando ele foi premiado na categoria melhor voz masculina de country, por seu hit Think Of Me.