Nicole Kidman lidera lista de atrizes mais bem pagas Nicole Kidman lidera este ano a lista das atrizes mais bem pagas de Hollywood, informou nesta quinta-feira a revista The Hollywood Reporter. Segundo o relatório anual elaborado pela revista, que será publicado dia 5 de dezembro, Nicole, de 39 anos, chegou a cobrar US$ 17 milhões por filme nos últimos 12 meses. A ex-mulher de Tom Cruise ultrapassa assim Julia Roberts, que nos últimos quatro anos foi a primeira colocada. Também aos 39 anos, ela sequer figura na lista deste ano, já que está afastada das telas enquanto cuida de seus gêmeos. De acordo com a The Hollywood Reporter, o segundo lugar é da vencedora do Oscar de melhor atriz em 2006, Reese Witherspoon, com US$ 15 milhões por filme. Na mesma faixa estão Renée Zellweger, Drew Barrymore e Cameron Díaz. Com US$ 14 milhões por filme aparece Halle Berry. Charlize Thero e Angelina Jolie cobram em média US$ 10 milhões. Completam a lista Kristen Dunst, com cerca de US$ 9 milhões, e Jennifer Aniston, com uma média de US$ 8 milhões. Gravidez Nicole Kidman está esperando um filho que deve nascer em março do ano que vem - é o que diz o tablóide britânico Daily Mirror. A atriz, que se casou com o cantor de música country Keith Urban há seis meses, deve anunciar a gravidez em breve. Keith Urban, de 39 anos, que ganhou um Grammy este ano na categoria melhor cantor country por You´ll Think of Me, divulgou comunicado no dia 20 de outubro afirmando que iria se internar em uma clínica de reabilitação. O cantor, que reconheceu publicamente, há tempos, ser viciado em cocaína, disse que a mulher o apoiava na decisão. Nicole estava recentemente em Londres participando das gravações do filme The Golden Compass, baseado em um livro infantil de Philip Pulman.