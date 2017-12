Nicole Kidman inaugura novo festival de cinema de Roma A atriz Nicole Kidman vai inaugurar a primeira edição da Festa Internacional de Roma, que acontecerá de 13 a 21 de outubro, com a apresentação em pré-estréia mundial de "Fur", um longa-metragem do diretor norte-americano Steven Shainberg. Com Nicole, este novo festival de cinema italiano dá a largada, e segundo os meios de comunicação locais compete com a Mostra de Veneza, o mais antigo festival de cinema da Europa. "Amo a Itália, país com o qual tenho grande afinidade, e estou especialmente orgulhosa de estar inaugurando esta importante exibição", disse Nicole, segundo comunicado divulgado pela organização do festival. Na festa, que contará com a participação de outra estrela internacional, a atriz italiana Monica Belucci, protagonista de "N" (Io e Napoleone), um filme de seu compatriota Paolo Virzi, que também fará sua estréia no evento. A terceira novidade do festival será "The Namesake", o último filme da diretora indiana Mira Nair, interpretado por Kal Penn e Irfan Khan. A Festa nasce assim grandiosa, com vocação para ser "um grande festival em uma grande cidade e um grande evento para quem ama o cinema, para quem o faz, para quem o vê e para quem o conta", disseram os organizadores.