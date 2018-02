Nicole Kidman garante estar 'jovem e em forma'

A atriz australiana Nicole Kidman, que fará em breve uma passagem rápida por Roma, afirmou estar "jovem e em forma" ao jornal italiano Il Messagero. Atualmente nos cinemas com Austrália, ela vai à capital italiana para gravar uma cena de Nine, musical inspirado na famosa produção 8 1/2, de Federico Fellini. O filme tem direção de Rob Marshall, que fez Chicago. Durante sua estadia em Roma, a ex-mulher de Tom Cruise ficará em uma cobertura de 250 metros quadrados de um luxuoso hotel da cidade, que conta até com uma academia - pedido da própria atriz. "Não paro quieta, sempre faço exercícios e detesto preguiça. Sinto-me mais jovem graças a isso. Para passar de uma cena a outra preciso estar em forma, dou o máximo de mim", explicou. Kidman ficará na Itália por pouco mais de 30 horas e depois voltará a Los Angeles. Não se sabe se ela topará com seu ex-marido, que também está em Roma para promover o filme Operação Valquíria ao lado de sua atual esposa, a também atriz Katie Holmes.