Nicole Kidman estará em quatro filmes do Festival de Cannes de 2017

PARIS - A atriz Nicole Kidman irá levar doses extras do glamour de Hollywood ao Festival Internacional de Cinema de Cannes deste ano, no qual estrelará quatro produções durante o evento cinematográfico de duas semanas, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira, 13, ao apresentarem a lista completa de filmes.

A australiana vencedora do Oscar está ao lado de Colin Farrell em dois filmes em competição: O Estranho que Nós Amamos, história transcorrida durante a Guerra Civil dos Estados Unidos dirigida por Sofia Coppola, e The Killing of a Sacred Deer, do diretor grego Yorgos Lanthimos, conhecido pelo aclamado O Lagosta, de 2015.

Kidman também estrela duas atrações fora da competição: a mistura de ficção científica e comédia romântica How to Talk to Girls at Parties e um episódio da série de televisão de Jane Campion, Top of the Lake.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diretor espanhol Pedro Almodóvar irá presidir o júri do festival entre os dias 17 e 28 de maio, período em que as preocupações com a segurança e com possíveis protestos políticos serão grandes.

Este será o primeiro Festival de Cinema de Cannes desde o ataque de caminhão na vizinha Nice em julho passado, e irá acontecer dias depois do segundo turno da eleição presidencial da França.

Os organizadores do festival minimizaram os temores com a segurança, mas admitiram que o evento irá ocorrer em um momento de grande "suspense".

"Como temos uma nova surpresa a cada dia de Donald Trump, espero que a Coreia do Norte ou a Síria não nos ofusquem", disse o presidente do festival, Pierre Lescure, em uma coletiva de imprensa em um cinema de Paris.

Entre os diretores de renome disputando a Palma de Ouro estão Michel Hazanavicius, cujo filme mudo O Artista levou os prêmios de melhor filme, melhor diretor e melhor ator no Oscar de 2012.

O norte-americano Todd Haynes, diretor de Carol, irá lançar Wonderstruck, estrelado por Julianne Moore, e o austríaco Michael Haneke estreia Happy End, um drama sobre a crise de refugiados em Calais, na França.

Sea Sorrow, filme de Vanessa Redgrave, também trata da questão, mas não irá competir no evento.

Outro problema político global, a mudança climática, é o tema de An Inconvenient Sequel: Truth to Power, sequência do documentário de 2006 de Al Gore, Uma Verdade Inconveniente.