Nicole Kidman está grávida de seu marido Keith Urban Nicole Kidman está esperando um filho que deve nascer em março do ano que vem, segundo revelou o tablóide britânico Daily Mirror. A atriz, que se casou com o cantor de música country Keith Urban há seis meses, deve anunciar a gravidez em breve. Durante sua estada no Dorchester Hotel de Londres neste fim de semana, Nicole nem tentou esconder a barriga dos fotógrafos. "Nicole certamente não esconde as mudanças de seu corpo e parece estar muito à vontade. Qualquer mulher que a vir de perto não pode deixar de perceber que ela será uma futura mamãe", disse uma entrevistada ao jornal. A atriz estava em Londres para as gravações do filme The Golden Compass, baseado num livro infantil de Philip Pulman. Segundo a entrevistada, Nicole ia com freqüência à sala de ginástica do hotel há algumas semanas, mas agora prefere "algo mais leve, devido a seu estado". Há apenas uma semana, as atenções da mídia internacional estavam voltadas para o casamento de seu ex-marido Tom Cruise com a atriz Katie Holmes, na Itália. Nicole e Cruise têm dois filhos adotivos de seu casamento. Urban interna-se em clínica de reabilitação O cantor country Keith Urban, de 39 anos, que ganhou um Grammy este ano na categoria melhor cantor country por You´ll Think of Me e foi nomeado o melhor vocalista, pelo segundo ano consecutivo, pela Academy of Country Music, divulgou comunicado no dia 20 de outubro afirmando que iria se internar em uma clínica de reabilitação. Isso ocorreu menos de quatro meses após o casamento com Nicole. O cantor, que reconheceu publicamente, há tempos, ser viciado em cocaína, disse que a mulher o apoiava na decisão.