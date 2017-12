Nicole Kidman e astro de 'Avatar' apresentarão Globo de Ouro

A organização do Globo de Ouro informou em um comunicado em seu site publicado na quarta-feira, 30, que a atriz Nicole Kidman e o ator Sam Worthington, astro de Avatar, apresentarão a cerimônia da 67ª edição da entrega do prêmio no dia 17 de janeiro.

Nicole e Worthington se juntarão aos já anunciados apresentadores Jennifer Aniston, Halle Berry, Colin Farrell, Matthew Fox, Julia Roberts e Mickey Rourke. Além destes, Robert DeNiro e Leonardo DiCaprio entregarão um prêmio da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood para o diretor Martin Scorcese por "sua incrível contribuição ao entretenimento".

O Globo de Ouro, que está em sua 67, edição, será transmitido para mais de 160 países e contempla as melhores produções do cinema e da televisão.