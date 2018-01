Nicole Kidman confirma que está esperando um filho

A atriz australiana Nicole Kidman e seu marido, o cantor americano Keith Urban, estão esperando o seu primeiro filho, confirmou nesta terça a representante da artista na Austrália, Wendy Day. "Nicole Kidman e Keith Urban confirmaram que estão esperando um filho. O casal está muito emocionado", disse Day, num comunicado divulgado pela imprensa australiana. O comunicado acaba com a série de boatos sobre a gravidez de Kidman. A primeira notícia havia sido publicada por um jornal britânico, no Natal, desmentido logo em seguida. De acordo com a imprensa da Austrália, a confirmação da gravidez obrigou Kidman a abandonar a filmagem de "The Reader", um drama sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela deveria começar a filmar no próximo mês, sob a direção de Stephen Daldry. A atriz tem dois filhos adotados com seu ex-marido, Tom Cruise (Connor, de 12 anos, e Isabella, de 14). Ela se casou com Urban em 2006. Em 2007, numa entrevista à revista "Vanity Fair", revelou que tinha sofrido dois abortos desde que se casou com o cantor.