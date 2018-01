Nicolas Sarkozy vai testemunhar casamento de Jean Reno O ministro do Interior da França, Nicolas Sarkozy, e o cantor Johnny Hallyday serão as testemunhas do casamento do ator francês Jean Reno, marcado para o próximo sábado em Baux-de-Provence, no sul da França. Reno, de 58 anos, se casará com Zofia Borucka, de 35 anos, modelo e atriz. Os dois foram vistos juntos no último Festival de Cinema de Cannes. O ator francês possui uma casa na região e o anúncio da cerimônia foi feito pelo prefeito da cidade. "Jean é um amigo e quando chega em Baux, vem direto na minha casa. Assistimos juntos à final da Copa do Mundo", declarou o prefeito Gerard Jouve. Jean Reno começou a carreira na década de 70, em filmes franceses. Depois atuou em diversas produções hollywoodianas, entre elas Missão Impossível (1996), Godzilla (1998) e Hotel Ruanda (2004). Neste ano pôde ser visto nas telonas em A Pantera Cor de Rosa e O Código Da Vinci, este último baseado no polêmico best-seller homônimo do norte-americano Dan Brown.