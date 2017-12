Nicolas Cage fraturou o tornozelo durante filmagens na Bulgária

O ator americano Nicolas Cage, 53, sofreu uma fratura no tornozelo na segunda, 24, durante as filmagens do seu novo longa de ação 211, dirigido por York Alec Shackleton. Após o acidente o ator foi prontamente atendido em um hospital búlgaro, informou a agência EFE, de acordo com fontes obtidas no local.

“A equipe médica do hospital ligou para o médico do senhor Cage nos Estados Unidos, e o informou sobre o tipo de fratura e o estado geral do ator. O médico proibiu a cirurgia na Bulgária e recomendou a transferência”, explicou um porta-voz da Academia Militar Médica de Sófia.

Cage viajou na segunda para os Estados Unidos, e deve retornar à Bulgária após duas semanas, informou o jornal 24 Chasa, para continuar às filmagens. No longa, Cage faz um agente encarregado de evitar um assalto.