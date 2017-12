Nicolas Cage fará voz de toupeira em novo filme da Disney

Nicolas Cage, Steve Buscemi e Tracy Morgan vão emprestar suas vozes para os três protagonistas de G-Force, parceria da Walt Disney Pictures com a Jerry Bruckheimer Films. Bill Nighy e Will Arnett também foram chamados para participar do filme que mistura animação e realidade. O trabalho marca a estréia como diretor do vencedor do Oscar de efeitos especiais Hoyt Yeatman. A história é sobre um grupo de animais superinteligentes que trabalham para uma agência do governo tentando impedir um bilionário malvado de controlar o mundo. Cage fará a voz de Speckles, uma toupeira; Buscemi emprestará sua voz a Bucky, um hamster; e Morgan será a voz de Blaster, um porquinho-da-índia. Entre os personagens reais, Nighy vai interpretar um industrial e Arnett será um agente do FBI. Também estão no elenco real Zach Galifianakis, Kelli Garner, Gabriel Casseus e Jack Conley. Yeatman, que venceu o Oscar de efeitos especiais por O Segredo do Abismo, é um "gênio dos efeitos especiais e trabalhou em muitos dos nossos filmes no passado", disse Bruckheimer ao Hollywood Reporter. "(Yeatman) surgiu com essa idéia com o filho dele, acredite ou não. Nós desenvolvemos o roteiro. Agora estamos filmando. É muito empolgante para ele, é a sua primeira vez dirigindo."