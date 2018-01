Nicolas Cage estrela sequência de 'A Lenda do Tesouro'

Nicolas Cage e Jon Voight estão de volta na sequência de aventura A Lenda do Tesouro Perdido: O Livro dos Segredos, ao lado de novos nomes de peso como a ganhadora do Oscar Helen Mirren e Ed Harris. Veja também: Trailer de 'A Lenda do Tesouro Perdido: O Livro dos Segredos' O novo filme, uma sequência de A Lenda do Tesouro Perdido (2004), que arrecadou US$ 350 milhões, estréia em todo país na sexta-feira, 25, em cópias dubladas e legendadas. Cage é Ben Gates, um arqueólogo para quem a história é muito mais do que um registro de fatos e personagens - é a chance de encontrar tesouros escondidos por séculos. Depois de descobrir um que pertenceu aos Cavaleiros Templários, o rapaz se tornou o caçador de tesouros mais famoso do mundo. Mas ele não gosta desse termo, prefere ser chamado de "protetor de tesouros". Uma página perdida do diário do assassino do ex-presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln é uma pista para algo surpreendente. Analisando o documento, ao lado de seu pai Patrick (Voight), Gates descobre que um ancestral de sua própria família pode ter participado da conspiração. Para desvendar o mistério, Ben terá de procurar sua ex-namorada Abigail Chase (Diane Kruger, de Feliz Natal), uma especialista em arquivo de documentos históricos, e seu amigo Riley Poole (Justin Bartha, de Contato de Risco), especialista em tecnologia. A equipe viaja por cidades como Washington, Paris e Londres em busca de respostas que poderão alterar aquilo que conhecemos como fatos históricos. Só a ajuda de Emily Appleton (Mirren), uma conceituada linguista, mãe de Ben e ex-mulher de Patrick - com quem ele não fala há mais de 30 anos - será fundamental para resolver o caso. Outra figura que entra nas investigações é o misterioso Mitch Wilkinson (Harris), que aponta a participação do antepassado dos Gates no assassinato do presidente Lincoln. Os segredos que estão nas páginas de um diário parcialmente queimado poderão resolver o enigma. O atual presidente dos Estados Unidos (Bruce Greenwood, Capote) também pode estar escondendo algo que poderá elucidar o caso. Por isso, uma visita à Casa Branca torna-se inevitável. A combinação de mistérios e aventuras faz de A Lenda do Tesouro Perdido: O Livro dos Segredos uma espécie de mistura entre O Código Da Vinci, O Ultimato Bourne e os filmes da série Indiana Jones.