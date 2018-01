Nicolas Cage e Pierce Brosnan são consagrados em Berlim Os atores Nicolas Cage e Pierce Brosnan foram os protagonistas da cerimônia de entrega dos prêmios Câmera de Ouro na noite de quinta-feira, em Berlim, concedidos pela revista Hörzu. O ex-agente 007, que recebeu o prêmio em reconhecimento por seu trabalho a favor do meio ambiente, brincou com sua câmera de ouro, de 18 quilates e 600 gramas. "Este é o Oscar alemão", afirmou. Cage agradeceu o prêmio com algumas palavras em alemão. O ator foi agraciado na categoria cinema internacional, que no ano passado reconheceu a trajetória da atriz sul-africana Charlize Theron. Dustin Hoffman, Bruce Willis e Jerry Lewis já receberam o prêmio em outras ocasiões. Em uma noite de gala repleta de estrelas, a revista Hörzu homenageou também o cantor Lionel Ritchie, que recebeu um reconhecimento por toda sua trajetória. A princípio, o prêmio seria concedido ao espanhol Julio Iglesias, mas o cantor não pôde assistir à cerimônia por problemas de agenda. Além disso, foram premiados a atriz Liselotte Pulver, de 77 anos, pelo papel de secretária Ingeborg na comédia Eins, Zwei, Drei (Um, Dois, Três) ambientada em Berlim, na época da Guerra Fria, e o diretor da Filarmônica de Berlim, Simon Rattle, por seu trabalho de integração à frente da orquestra.