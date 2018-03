Nicolas Cage acaba com reinado de Marley na bilheteria britânica

A história de um professor universitário que decifra um código de números numa cápsula do tempo e deduz que o fim do mundo está perto arrecadou 2,47 milhões de libras em seu fim de semana inaugural.

Jennifer Aniston e Owen Wilson caíram para o segundo lugar com o filme familiar "Marley e Eu", cujo personagem principal é o cão Marley.

"Evocando Espíritos", um filme de horror baseado em fatos reais e assustadores ocorridos numa antiga funerária, estreou na terceira posição.

A comédia "Segurança de Shopping" caiu duas posições, para a quarta, com Kevin James no papel de segurança barrigudo que enfrenta perigo e romance num shopping de Nova Jersey.

O lançamento mais comentado da semana foi a cinebiografia "The Damned United", com Michael Sheen no papel do legendário empresário de futebol Brian Clough. O filme foi o quinto colocado da semana.

"Duplicidade", com Julia Roberts e Clive Owen, caiu para a sexta posição, e Clint Eastwood foi para a sétima com "Gran Torino".

"Lesbian Vampire Killers" caiu quatro posições, para a oitava, e os super-heróis do cult "Watchmen" ocuparam o nono lugar.

O décimo lugar foi de "The Young Victoria", com Emily Blunt no papel da rainha e Rupert Friend como seu marido, o príncipe Albert.