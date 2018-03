Nia Vardalos diz que sua vida está longe de estar 'Em Ruínas'

O título do novo filme de Nia Vardalos é My Life in Ruins (Minha vida em ruínas), mas a atriz, que ficou famosa no sucesso autobiográfico de 2002 Casamento Grego, diz que não poderia estar mais feliz.

Vardalos volta ao tema grego em seu primeiro trabalho em cinco anos na tela grande, fazendo uma guia turística que vai a Atenas para reconquistar sua alegria de viver - ou kefi, como os gregos a chamam.

A comédia romântica também tem Richard Dreyfuss como viúvo espirituoso no grupo de turistas terríveis que descobrem os tesouros da antiguidade grega. O filme estreia nos EUA em 5 de junho.

Na vida real, Vardalos, 46 anos, redescobriu a alegria em sua própria vida há mais de um ano, quando entrou em forma, se desfez de 18 quilos indesejados e, após uma longa batalha para conceber, adotou uma menina de 3 anos com seu marido, o ator Ian Gomez.

Vardalos disse à Reuters que se apaixonou pelo personagem de Georgia em My Life in Ruins, apesar de ter sido uma instância rara de representar um papel que ela mesma não tinha escrito.

"Ela (Georgia) é tão controladora e precisa aprender a deixar a vida a levar. Sempre aprendi que preciso trabalhar duro e então posso realizar qualquer coisa que quiser. Na realidade as coisas não são bem assim."

"Fiquei assustada com o desafio de fazer um personagem que eu mesma não tinha criado. Mas então me senti liberada, porque sou atriz em primeiro lugar. Acho que, nos anos que fiquei longe disso, eu tinha esquecido como é divertido ser atriz."