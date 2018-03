Netflix negocia para adquirir direitos de filme sobre a banda Mötley Crüe

A plataforma de conteúdos audiovisuais Netflix negocia atualmente para adquirir os direitos do filme sobre a popular banda de rock Mötley Crüe, informou nesta sexta-feira o site da revista The Hollywood Reporter.

O projeto passou antes pelas mãos dos estúdios Paramount Pictures e Focus Features, segundo a publicação.

Jeff Tremaine, diretor da saga "Jackass", será o encarregado de dirigir a produção, cujo roteiro é assinado por Rich Wilkes e Tom Kapinos, com base na autobiografia The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band, escrita pelo autor Neil Strauss e pelos próprios membros do grupo: Tommy Lee, Vince Neil, Mick Mars e Nikki Sixx.

O livro relata a ascensão da lendária banda dos anos 1980 dentro da cena do rock e do metal, tudo isso enquanto seus integrantes faziam frente a situações descontroladas envolvendo sexo e abuso de drogas, que em muitas ocasiões acabavam em tremendas brigas e enfrentamentos com as autoridades.

Julie Yorn, Erik Olsen e Allen Kovac permanecem associados ao projeto como produtores.