Netflix e CBS fecham acordo para Canadá e América Latina

O acordo terá validade de dois anos e segue um similar entre a Netflix e a CBS fechado no começo do ano para os Estados Unidos. Os termos financeiros não foram divulgados.

A Netflix já lançou seu serviço no Canadá e está em processo de expansão para 43 países na América Latina. Ela planeja expandir para mais mercados internacionais em breve.

A CBS Corp, controladora da rede CBS e da Showtime, disponibilizará um número limitado de programas no acordo, que incluem "Numb3rs", "Sleeper Cell", "The United States of Tara" e "Nurse Jackie", deixando de fora alguns dos programas de maior audiência da rede.

(Reportagem de Paul Thomasch)