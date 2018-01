Netflix compra direitos de novo projeto de Scorsese e De Niro

O Netflix adquiriu os direitos de The Irishman, um projeto que reunirá Martin Scorsese e Robert De Niro pela nona vez, informou o site especializado IndieWire nesta quarta-feira, 22.

Scorsese, em princípio, tinha fechado um acordo com o estúdio Paramount Pictures para a distribuição do filme, mas com a recente saída do presidente da companhia, Brad Grey, o cineasta preferiu buscar uma alternativa. Estima-se que filme custará US$ 100 milhões.

"O filme de Scorsese é arriscado e a Paramount não está em condições de assumir riscos. Desta forma, ele pode fazer o projeto que quiser", indicou uma fonte com conhecimento do acordo ao portal.

O filme conta com roteiro de Steve Zaillian criado a partir do livro de Charles Brandt I Heard You Paint Houses, que detalha a vida de Frank The Irishman Sheeran, um mafioso supostamente envolvido na morte do sindicalista Jimmy Hoffa.

A ideia é que The Irishman tenha também Al Pacino e Joe Pesci no elenco.