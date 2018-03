Netflix apresenta elenco argentino de 'O Papa', filme de Fernando Meirelles com Anthony Hopkins

A Netflix apresentou nesta quinta-feira, 26, os nomes argentinos que estarão na sua produção original O Papa, filme dirigido por Fernando Meirelles que tem ainda no elenco as estrelas Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, que irá mostrar a vida do Papa Francisco.

Juan Minujín (Golpe Duplo) será o responsável por viver o jovem Jorge Mario Bergoglio. Atrizes como Cristina Banegas (El Marginal - O Cara de Fora) e María Ucedo (Juan e Evita - Uma História de Amor) também farão parte do elenco do filme.

Outros nomes argentinos também estarão na produção, como o produtor Matías Mosteirín (Relatos Selvagens), da K&S Films, a diretora de arte Mercedes Alfonsín (Abutres) e a figurinista Beatriz di Benedetto (O Médico Alemão).

No filme, Anthony Hopkins irá viver o papa Bento XVI, enquanto Jonathan Pryce vai interpretar o então Cardeal Jorge Mario Bergoglio, que viria a se tornar o Papa Francisco. O longa começa a ser rodado na Argentina em novembro.

Segundo a sinopse oficial, a história, escrita por Anthony McCarten (A Teoria de Tudo) e Frank Cottrell Boyce, explora "a relação e as visões opostas de dois dos mais poderosos líderes da Igreja Católica, que devem revisitar seus próprios passados e as demandas do mundo moderno para que a Igreja acompanhe os avanços da sociedade." O roteiro foi adaptado de uma peça de teatro, escrita pelo próprio McCarten.

O Papa ainda não possui previsão de estreia na Netflix.