'Neruda' é escolha do Chile para disputar o Oscar

O filme Neruda, dirigido por Pablo Larrain e que tem o ator Gabriel García Bernal em seu elenco, é a aposta do Chile para o Oscar 2017. Ao mesmo tempo, o longa Aquí no ha pasado nada, de Alejandro Fernández, foi escolhido para disputar uma vaga no Prêmio Goya, da Espanha.

O ministro da Cultura chileno, Ernesto Ottone, anunciou as escolhas nesta terça-feira, 13. "São produções realizadas em um dos melhores momentos do audiovisual do nosso país", disse.

Neruda, protagonizado por Luis Gnecco, retrata a vida do poeta e senador chileno Pablo Neruda em 1948, quando o presidente Gabriel González Videla começou uma intensa caça aos comunistas no Chile. Neruda, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1971, teve, portanto, de viver na clandestinidade antes de fugir para a França, passando pela Argentina. O inspetor Óscar Peluchonneau, encarnado pelo ator mexicano Gabriel García Bernal, era o responsável por perseguir o escritor.

Já Aquí no ha pasado nada é um filme sobre diferenças sociais e econômicas e justiça. O longa é baseado no caso de Martín Larraín, filho de um conhecido e poderoso senador direitista que foi acusado e libertado depois de um acidente no qual uma pessoa morre ao ser atropelada.

As indicações para o Goya serão reveladas em dezembro e as do Oscar, anunciadas em janeiro. Veja os indicados por outros países para o Oscar 2017:

Alemanha - Toni Erdmann

Arábia Saudita - Barakah Meets Barakah

Armênia - Earthquake

Austrália - Tanna

Áustria - Stefan Zweig: Farewell to Europe

Bélgica - D'Ardennen

Bósnia e Herzegovina - Death in Sarajevo

Brasil - Pequeno Segredo

Coreia do Sul - The Age of Shadows

Croácia - On The Other Side

Cuba - El Acompañante

Egito - Clash

Espanha - Julieta

Finlândia - Hymyilevä Mies

Geórgia - House Of Others

Holanda - Tonio

Hungria - Kills On Wheels

Iraque - El Clásico

Japão - Nagasaki: Memories of My Son

Luxemburgo - La Supplication

Marrocos - A Mile in My Shoes

Nepal - Kalo Pothi

Noruega - The King's Choice

República Dominicana - Flor de Azúcar

Romênia - Sieranevada

Sérvia - Diary of a Train Driver

Suécia - A Man Called Ove

Suíça - Ma Vie de Courgette

Tunísia - The Flower of Aleppo

Ucrânia - Ukrainian Sheriffs

Venezuela - De Longe te Observo