Nelson Pereira será tema de mostra em São Paulo

Nelson Pereira dos Santos será tema de uma mostra realizada no Caixa Belas Artes em São Paulo entre os dias 9 e 22 de fevereiro. Prestes a completar 90 anos de vida e 69 de carreira, o nome de Nelson Pereira dos Santos resume bem a história do cinema brasileiro. Ele foi o primeiro diretor de cinema imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Grande parte de sua rica obra será exibida no cinema, com direito a debates e sessão comentada do filme Cinema de Lágrimas. Entre os marcos cinematográficos do diretor, serão apresentados Rio Zona Norte, Boca de Ouro, Vidas Secas, Memórias do Cárcere, entre outros. A mostra Simplesmente Nelson pretende ser a mais completa já realizada em homenagem ao cineasta, com a exibição de 30 produções.

A vasta filmografia de Nelson inclui adaptações literárias, documentários, filmes de encomenda, minisséries e obras que influenciaram a geração que viria a criar o movimento do Cinema Novo. Não só todos os filmes dirigidos por Nelson estarão na programação, mas também obras em que atuou como editor (Barravento, de Glauber Rocha), assistente de direção (O Saci, de Rodolfo Nanni; e Agulha no Palheiro, de Alex Viany), e produtor (O Grande Momento, de Roberto Santos). Além disso, serão mostrados filmes em que Nelson é retratado: Nelson Filma, de Luiz Carlos Lacerda e Como se Morre no Cinema, de Luelane Loiola Corrêa.

Programação Simplesmente Nelson

9 de fevereiro - quinta-feira

16h - A missa do galo (24 min) + Meu compadre Zé Keti (12 min) + Nelson Filma (10 min) + Como se morre no cinema (20 min)

18h30 - Rio Zona Norte (90 min)

20h - Debate: O Cinema de Nelson Pereira dos Santos, com Carlos Lacerda (Bigode), o ator e cineasta Carlos Alberto Riccelli, a curadora Silvia Oroz, e mediação da jornalista Maria do Rosário. (Entrada franca)

10 de fevereiro - sexta-feira

16h - Mandacaru Vermelho (78 min)

18h30 - Boca de Ouro (103 min)

20h - Vidas Secas (100 min)

11 de fevereiro - sábado

16h - sessão comentada Cinema de Lágrimas (92 min) com a curadora Silvia Oroz (Entrada Franca)

18h - Memórias do cárcere (197 min)

12 de fevereiro - domingo

16h - A luz do Tom (120 min)

18h30 - A música segundo Antonio Carlos Jobim (88 min)

13 de fevereiro - segunda-feira

16h - Como era gostoso o meu francês (83 min)

18h30 - Quem é Beta? (85 min)

20h - O amalueto de Ogum (112 min)

14 de fevereiro - terça-feira

16h - Tenda dos milagres (132 min)

18h30 - Na estrada da vida (100 min)

15 de fevereiro - quarta-feira

16h - Insônia (103 min)

18h30 - Jubiabá (107 min)

16 de fevereiro - quinta-feira

16h - A terceira margem do rio (98 min)

18h30 - Brasília 18% (102 min)

17 de fevereiro - sexta-feira

16h - Raízes do Brasil (140 min)

18h30 - A música segundo Antonio Carlos Jobim (88 min)

18 de fevereiro - sábado

16h - Casa Grande e Senzala - Episódio 1 e 2 (120 min)

18h30 - Casa Grande e Senzala - Episódio 3 e 4 (120 min)

23h30 - A luz do Tom (120 min)

19 de fevereiro - domingo

16h - O Saci (68 min)

18h30 - Rio Zona Norte (90 min)

20 de fevereiro - segunda-feira

16h - Agulha no palheiro (95 min)

18h30 - O grande momento (80 min)

20h - Vidas secas (100 min)

21 de fevereiro - terça-feira

16h - El Justiciero (90 min)

18h30 - Barravento (80 min)

22 de fevereiro - quarta-feira

16h - Fome de amor (73 min)

18h30 - Azyllo muito louco (100 min)

Serviço

Mostra Simplesmente Nelson

Data: de 9 a 22 de fevereiro de 2017

Local: Caixa Belas Artes - Sala Aleijadinho

Endereço: Rua da Consolação, 2423 (www.caixa.gov.br/caixacultural)

Telefones: (11) 2894-5781

Ingressos: R$ 10 (Inteira), R$ 5 (Meia), R$ 30 (passaporte)