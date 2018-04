Nelson Pereira dos Santos fundou o cinema político no País, diz Roberto Farias; veja repercussões

RIO – “Nelson Pereira dos Santos não era só precursor do Cinema Novo, ele era O Cinema Novo”, definiu o cineasta Roberto Farias, seu amigo desde os anos 1950, quando ambos iniciaram suas carreiras. Nelson morreu neste sábado, 21, aos 89 anos, de câncer. Ele deixou mulher, quatro filhos e cinco netos.

Jovem ainda – tinha 27 anos quando filmou “Rio, 40 graus” (1955), clássico do cinema nacional –, ele já tinha um discurso a ser impresso em sua produção, ressaltou Farias, para quem Nelson foi fundador do cinema político no Brasil.

“Ele será inesquecível. Não há praticamente nenhum outro comparável a ele, a não ser nos primórdios do cinema brasileiro. Era indispensável, um ícone, uma baliza, uma orientação, uma pessoa que determinava involuntariamente o caminho a se seguir”, disse o diretor, ainda sob o impacto da notícia da perda do amigo.

“Não impunha nada, não se colocava assim. Qualquer hesitação Nelson tirava”, explicou Farias, cujo primeiro filme, “Rico ri à toa”, data de 1957. “Nelson começou muito novo e saiba bem o que queria dizer. O cinema brasileiro até ali não era engajado, responsável. A partir dele, tomou características de análise da situação, da estrutura, da sociedade brasileira, das desigualdades. Era um camarada que tinha partido”.

Para Farias, Nelson não se colocava como farol para sua geração, mas acabou se tornando um, pela força de seus filmes. “Virou uma espécie de guia para aqueles que vinham depois. Ele tinha capacidade de analisar a vida brasileira através do cinema. Antecipou o cinema novo, os outros seguiram atrás”.

Veja outras repercussões:

"O mestre Nelson Pereira dos Santos partiu. Deixará muitas liçõess de vida, de cinema e saudades"

Silvio Tendler, diretor, via Facebook

"Grande Pessoa! Na minha opinião, o mais importante cineasta brasileiro"

Daniel Filho, ator, diretor e produtor, via Facebook

"Vamos celebrar uma existência profunda, que deixou um legado que servirá às futuras gerações. É o cinema útil, não cinema fútil"

Luiz Carlos Barreto, diretor, à TV Globo

"Nelson inventou o cinema moderno brasileiro. O País coube dentro do cinema dele"

Cacá Diegues, diretor, à TV Globo

"A cultura brasileira está de luto. Perdemos hoje um dos mais importantes e premiados cineastas do país, Nelson Pereira dos Santos. Ele levou para a tela as mais importantes obras da nossa literatura. E o seu cinema retratou fielmente o âmago do povo brasileiro"

Michel Temer, presidente, via Twitter

"Nelson Pereira dos Santos partiu. Perdemos um dos grandes cineastas e pensadores do nosso cinema. Mais que um diretor, foi uma força, um dínamo, um vetor do cinema brasileiro. E uma inspiração. Deixa uma obra eterna, que seguirá influenciando jovens cineastas no futuro. Temos que reverenciá-lo por tudo o que fez e nos legou. RIP! Viva Nelson!"

Sérgio Sá Leitão, ministro da Cultura

"Dia triste. Nelson Pereira dos Santos faleceu hoje. Em qualquer lista, um dos melhores cineastas de todos os tempos. Autor de vários filmes marcantes e geniais. Rio 40 Graus, Boca de Ouro, Memórias do Cárcere. E a obra prima Vidas Secas! De um livro totalmente "literário" ele conseguiu fazer um filme absolutamente "cinematográfico" e ao mesmo tempo, fiel à obra original. Minhas homenagens a este genial artista!!"

André Sturm, diretor e secretário de Cultura de São Paulo, via Facebook