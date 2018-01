Neil Patrick Harris vai apresentar o Oscar 2015

O premiado ator Neil Patrick Harris vai apresentar o 87º Oscar, anunciaram hoje os produtores Craig Zadan e Neil Meron. Esta vai ser a primeira vez que Harris apresentará a cerimônia. A transmissão será feita ao vivo pela ABC no dia 22 de fevereiro.

"Estamos muito animados de ter o Neil no Oscar", disseram Zadan e Meron. "Conhecemos ele há algum tempo e vimos ele explodir como um grande artista de filmes, na televisão e no palco. Trabalhar com ele no Oscar é ter todos os seus recursos e talentos juntos em um palco global."

"É realmente uma honra ser convidado para apresentar o evento. Eu cresci assistindo ao Oscar e sempre admirando as estrelas que já apresentaram o show", disse o ator. "Seguir os passos de Johnny Carson, Billy Crystal, Ellen DeGeneres e todos os outros que tiveram a sorte de apresentar o Oscar é um sonho que se realiza."

Harris teve uma carreira de sucesso no entretenimento. Atualmente, ele pode ser visto junto a Ben Affleck e Rosamund Pike no filme Garota Exemplar. Ele foi indicado para o Emmy e o Golden Globe pelo papel de Barney Stinson na série How I Met Your Mother.