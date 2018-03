Neil Patrick Harris diz ter usado reforço na cueca no Oscar

LOS ANGELES - Em um programa de variedades exibido na manhã desta segunda-feira, 23, em Los Angeles, o ator Neil Patrick Harris, que comandou a cerimônia do Oscar na noite de domingo, disse que precisou usar um reforço na cueca para "que a luz não revelasse o que não devia". Harris parodiou uma cena de Birdman, em que Michael Keaton é obrigado a andar na rua apenas com roupa íntima até voltar para dentro do teatro. No Oscar, Harris percorreu os bastidores até chegar ao palco semi desnudo. "Não foi enchimento, como insinuaram alguns invejosos, eu apenas quis evitar que as pessoas descobrissem que sou judeu", brincou, maliciosamente.

No mesmo programa de TV, The View, uma das apresentadoras, a atriz Whoopi Goldberg, lamentou que, no momento em que a Academia presta homenagem aos artistas mortos nos últimos meses tenha se esquecido da comediante Joan Rivers, falecida em setembro. "É uma pena, pois aquele momento do show é livre, não se faz censura. E Joan merecia ser lembrada", disse.