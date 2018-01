NBC cancela cerimônia do Globo de Ouro

Depois de tentar por semanas salvar a luxuosa cerimônia de entrega do Globo de Ouro, a Associação de Imprensa Internacional de Hollywood, responsável pelo prêmio, deve anunciar nesta segunda-feira, 7, o cancelamento do evento, que deve ser substituído por uma coletiva de imprensa. United Artists chega a acordo com roteiristas em greve De acordo com reportagem do site do jornal americano Los Angeles Times, a decisão foi divulgada por e-mail para os estúdios de Hollywood, e tem por objetivo contornar o boicote prometido por atores em solidariedade aos roteiristas americanos, que estão em greve há meses. Segundo o LATimes, os vencedores do prêmio - que costuma servir de prévia para o Oscar - receberão suas estatuetas durante a coletiva, que será transmitida pela NBC (a mesma que transmitiria a cerimônia). Segundo a rede de TV, que distribuiu os e-mails, a premiação da noite do próximo domingo, 13, será precedida por um especial sobre os nomeados. A emissora também promete passar um programa mostrando as festas freqüentadas pelos astros de Hollywood após a coletiva.