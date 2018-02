Natalie Portman, nos festivais de Veneza e Toronto

Depois de disputar o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza, Natalie Portman participa no Canadá da 35.ª edição do festival de cinema de Toronto, para apresentar o seu novo filme, Black Swan, um thriller psicológico. Em Veneza, o prêmio foi para a atriz Ariane Labed, protagonista do filme grego Attenberg de Athina Tsangari.

Natalie Portman vive uma bailarina, Nina, em busca do papel de sua vida, o de protagonista do balé clássico O Lago dos Cisnes, mas para isso tem de enfrentar um diretor tirano, interpretado por Vincent Cassel. Além disso, Nina também tem uma mãe repressora e uma rival, Lily (Mila Kunis).

O diretor de Black Swan é Darren Aronofsky, que levou o Leão de Ouro em 2008 por O Lutador, com Mickey Rourke. "Para mim este não é um filme mais ambicioso do que os anteriores", disse Aronofsky. "Eu tenho ouvido isso de algumas pessoas, mas não sei se vejo assim", concluiu o diretor, segundo o Los Angeles Times.

Parece um filme de Polanski e de repente se torna um filme de Dario Argento, com talvez um pouco de David Cronenberg também", afirmou Cassel ao jornal americano.

Natalie Portman atirou-se ao papel com muito esforço, depois de discutir o projeto com Aronofsky durante anos, ela iniciou as filmagens no início de 2009.

O trailer do filme já foi visto mais de 1,3 milhões de vezes no YouTube.