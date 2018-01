Natalie Portman não vai ao Oscar por causa da gravidez

Natalie Portman confirmou que não vai à cerimônia do Oscar, em Los Angeles, neste domingo, 26. Indicada à estatueta de melhor atriz por sua atuação em Jackie, de Pablo Larrain, a artista está na fase final de sua gestação. Ela também não participará da entrega do Independent Spirit Awards, realizado neste sábado, 25.

Grávida de seu segundo filho com o bailarino e coreógrafo francês Benjamin Millepied, Natalie Portman deve dar à luz no mês de março. A atriz também estava grávida de seu primeiro filho, Aleph, hoje com 5 anos, quando abocanhou o prêmio de melhor atriz com Cisne Negro, em 2011.