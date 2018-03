Natalie Portman ganha Oscar por 'Cisne Negro'

Natalie Portman ganhou o Oscar de melhor atriz no domingo por seu papel como uma bailarina atordoada em "Cisne Negro".

A atriz israelo-americana, de 29 anos, era considerada a grande favorita para a estatueta, tendo dominado vários prêmios que foram entregues antes do Oscar.

Portman treinou cinco horas por dia durante seis meses para se preparar para "Cisne Negro", um projeto que foi discutido por ela e pelo diretor Darren Aronofsky pela primeira vez cerca de nove anos atrás. Quando eles começaram a rodar o filme em 2009, ainda não tinham garantido seu financiamento.

Sua personagem, uma bailarina desesperadamente insegura e possivelmente virgem, compete contra rivais para garantir os papéis duplos principais do balé "O Lago dos Cisnes".

O filme foi um sucesso de público e crítica, com arrecadação mundial de mais de 200 milhões de dólares. Como bônus, Portman no ano passado anunciou que estava grávida e iria se casar com o pai do bebê, um dançarino que ela conheceu no set de "Cisne Negro".

Ela já recebeu uma indicação ao Oscar em 2005 por seu papel coadjuvante em "Closer - Perto Demais".

As concorrentes de Portman eram Annette Bening por "Minhas Mães e meu Pai", Nicole Kidman por "Reencontrando a Felicidade", Jennifer Lawrence por "Inverno da Alma" e Michelle Williams por "Blue Valentine".

(Reportagem de Dean Goodman)