Natalie Portman fica feia em novo longa

Depois de aparecer estonteante em Cisne Negro, longa de Daren Aronofsky, Natalie Portman encarna o papel de uma caixa de supermercado no filme Hesher (2010), do diretor Spencer Susser, que tem no elenco também Joseph Gordon Levitt, de 500 Dias com Ela. Hesher estreou na edição passada, em 2010, do festival Sundance.

Nicole, a personagem de Natalie, usa óculos, nenhuma maquiagem e roupas bem ordinárias, além do cabelo desgrenhado. Mesmo 'enfeiada', a atriz ainda é um dos rostos mais bonitos do cinema atual. No longa, ela envolve-se em uma pequena batida de carro. É quando conhece Hesher, um sociopata que gosta de música alta e pornografia. Os dois acabam se envolvendo, e ela vai tentar protegê-lo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A história do filme gira em torno de TJ (Devin Brochu), que perde a mãe em um acidente de carro. O menino vive com o pai, Paul, interpretado por Rainn Wilson, o Dwight Schrute da versão americana da série The Office, e a avó (Piper Laurie). Ele é perseguido por Hesher, que o atormenta a todo instante. Sem ser convidado, Hesher se muda para a casa de TJ . O estranho, que tem cabelos compridos e tatuagens pelo corpo, fica na casa da família e de lá não sai mais. A presença vai dar uma chacoalhada na vida de todos.