Natalie Portman é cogitada para Oscar por interpretação de Jacqueline Kennedy

Natalie Portman está provocando um burburinho de Oscar pelo seu último papel como a icônica Jacqueline Kennedy no novo filme Jackie que foi exibido no Festival de Nova York.

Natalie Portman, de 35 anos, que já ganhou um Oscar de melhor atriz pelo filme Cisne Negro, sobre balé, de 2010, interpreta Jacqueline Kennedy nos dias imediatamente posteriores ao assassinato do marido, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1963.

Lutando com emoções conflituosas de luto, raiva e perda da fé, a perfomance da atriz é vista por observadores como uma das concorrentes principais da temporada de premiação de Hollywood, que termina com a entrega do Oscar em fevereiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jackie estreia nos cinemas norte-americanos no dia 2 de dezembro.

(Reportagem de Jill Serjeant)